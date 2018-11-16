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У РФ погрожують закрити Азовське море для українських суден

П'ятниця, 16 листопада 2018, 05:58
У РФ погрожують закрити Азовське море для українських суден

У російській Раді Федерації лякають здатністю "за хвилини" закрити Азовське море українським суднам.

Про це пише РБК.

Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич прокоментував в Facebook затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму, назвавши цю ситуацію свавіллям.

"Це явне беззаконня. І не має значення, чи йде мова про російські судна або судна іноземних держав - і ті, і інші абсолютно законно увійшли в порти Криму", - заявив він.

За його словами, Київ штовхає Москву на відповідні дії. Сенатор підкреслив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

Клінцевіч вважає, що Україна сама розриває угоду про Азовське море, від чого постраждає тільки вона.

Напередодні Держприкордонслужба України повідомила про затримання 15 суден за відвідування портів Криму.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що в жовтні в порти анексованого Криму зайшли 20 танкерів і вантажних суден-порушників.

19 лютого 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум про порушення Росією положень Конвенції ООН з морського права.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування усіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореКримокупаціяРосія
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