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В РФ угрожают закрыть Азовское море для украинских суден

Пятница, 16 ноября 2018, 05:58
В РФ угрожают закрыть Азовское море для украинских суден

В российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам.

Об этом пишет РБК.

Член комитета по обороне и безопасности российского Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в Facebook задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма, назвав эту ситуацию беспределом.

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств — и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", — заявил он.

По его словам, Киев толкает Москву на ответные действия. Сенатор подчеркнул, что Россия "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Клинцевич считает, что Украина сама разрывает соглашение об Азовском море, от чего пострадает только она.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 15 судов за посещение портов Крыма.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что в октябре в порты аннексированного Крыма зашли 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей.

19 февраля 2018 года Украина подала в Международный трибунал ООН меморандум о нарушении Россией положений Конвенции ООН по морскому праву.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореКрымоккупацияРосcия
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