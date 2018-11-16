ООС: 16 обстрілів за добу, бойовики застосували 120-мм міномети

Упродовж минулої доби окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому противник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Вільний, Шуми, Південне та Водяне.

Опорні пункти українських військ біля Південного та Водяного противник також обстрілював із міномету 120-го калібру, а у районі хутора Вільний - з озброєння БМП-1.

У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще п’ятьох поранено.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.