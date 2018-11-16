ООС: 16 обстрелов за сутки, боевики применили 120-мм минометы

За прошедшие сутки оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Вольный, Шумы, Южное и Водяное.

Опорные пункты украинских войск у Южного и Водяного противник также обстреливал из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены и еще пятеро ранены.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.