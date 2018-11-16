Терористи кілька годин обстрілювали Шуми та Південне, випустили майже 150 мін

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 08:32

Російські терористи, ховаючись у житлових кварталах окупованої Горлівки, протягом кількох годин обстрілювали позиції Об'єднаних сил у Шумах та Південному, зруйновано будинки.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Учасниця бойових дій Юлія повідомила, що це був найсерйозніший обстріл за місяць. 

"Ми зафіксували близько 149 приходів мін 120-го міномету. Вони зруйнували дуже багато житлових будинків, два з яких – знищили повністю. На щастя, мирні жителі уже давно з них виїхали", - розказала вона.

Всього за кілька кілометрів звідси – школа і дитячий садочок. 

Війскові зазначили, що вогневі позиції ворога, як і зазвичай, були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки.

Теми: ООС Донбас
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