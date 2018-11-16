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Пятница, 16 ноября 2018, 08:32

Террористы несколько часов обстреливали Шумы и Южное, выпустили почти 150 мин

Российские террористы, скрываясь в жилых кварталах оккупированной Горловки в течение нескольких часов обстреливали позиции Объединенных сил в Шумах и Южном, разрушены дома.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Участница боевых действий Юлия сообщила, что это был самый серьезный обстрел за месяц.

"Мы зафиксировали около 149 приходов мин 120-го миномета. Они разрушили очень много жилых домов, два из которых - уничтожили полностью. К счастью, мирные жители уже давно из них уехали", - рассказала она.

Всего в нескольких километрах отсюда - школа и детский сад.

Военные отметили, что огневые позиции врага, как обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки.

Темы: ООС Донбасс
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