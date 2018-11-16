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Зеленський вперше прокоментував свій президентський рейтинг

П'ятниця, 16 листопада 2018, 11:08
Зеленський вперше прокоментував свій президентський рейтинг

Шоумен Володимир Зеленський вперше прокоментував результати соціологічного опитування, де говориться, що він у другому турі поступиться президентським місцем лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Свою думку він озвучив в коментарі ТСН 15 листопада.

"З приводу другого місця - боротися так боротися, якщо говорити про боротьбу. А чого тут боятися? У мене друге, у Тимошенко - перше. Нормально, якщо так. Хороша бійка. Але я думаю так, що я, як чоловік справжній, просто зобов'язаний пропускати жінок вперед", - сказав Зеленський.

При цьому він заявив, що рішення про свою участь на виборах він залишає на майбутнє.

"У кожної людини повинні бути таємниці. Зараз у мене є "Ліга сміху", "Вечірній квартал". Ось зараз ви присутні на репетиції. Я працюю з приголомшливими жінками - "Жіночим кварталом". А це залишимо на майбутнє ... У будь-якому випадку, це рішення - моє", - підсумував він.

13 листопада КМІС, Центр Разумкова та Соціологічна група "Рейтинг" опублікували опитування щодо майбутніх виборів президента.

Так, на виборах Тимошенко набрала б 20,7% голосів, а Зеленський - 11,4%. На третьому місці - президент Петро Порошенко (10,3%).

Крім того, якби Тимошенко і Зеленський пройшли до другого туру, то вибори виграла б Тимошенко. Якби до другого туру пройшов Порошенко і Зеленський, то виграв би Зеленський.

Українська правда

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Теми: ПорошенковибориТимошенкоЗеленськийопитування
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