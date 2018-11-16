Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг
Шоумен Владимир Зеленский впервые прокомментировал результаты социологического опроса, где говорится, что он уступит президентское место лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во втором туре.
Об этом он заявил в комментарии ТСН 15 ноября.
"По поводу второго места - бороться так бороться, если говорить о борьбе. А чего тут бояться? У меня второе, у Тимошенко – первое. Нормально, если так. Хорошая драка. Но я думаю так, что я как мужчина настоящий, я просто обязан пропускать женщину вперед", - сказал Зеленский.
При этом он заявил, что решение о своем участии на выборах он оставляет на будущее.
"У каждого человека должны быть тайны. Сейчас у меня есть "Лига смеха", "Вечерний квартал". Вот сейчас вы присутствуете на репетиции. Я работаю с потрясающими дамами – "Женским кварталом". А это оставим на будущее…В любом случае, это решение – мое", - подытожил артист.
13 ноября КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа "Рейтинг" опубликовали опрос относительно предстоящих выборов президента.
Так, на выборах Тимошенко набрала бы 20,7% голосов, а Зеленский – 11,4%. На третьем месте – действующий президент Петр Порошенко (10,3%).
Кроме того, если бы Тимошенко и Зеленский прошли во второй тур, то выборы выиграла бы Тимошенко. Если бы во второй тур прошел Порошенко и Зеленский, то выиграл бы Зеленский.