Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко заявив, що Вакарчуку ще не час йти у президенти

П'ятниця, 16 листопада 2018, 12:32
Гриценко заявив, що Вакарчуку ще не час йти у президенти

Лідер партії "Громадянська позиція" і кандидат у президенти України Анатолій Гриценко вважає, що для музиканта Святослава Вакарчука ще не настав час для президентства.

Про це він сказав в ефірі програми "PRIME:Скрипін" на телеканалі "ATR" в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Вакарчук, як громадський діяч міг би додати позитиву для країни, однак в якому статусі – має визначити він сам.

"Я не знаю чи піде Святослав Вакарчук на вибори, я думаю, що цього ніхто ще не знає. Час від часу ми підтримуємо контакт. Я вважаю, що як громадський діяч він міг би додати позитиву для країни, але в якому статусі – визначить він", - розповів Гриценко.

При цьому він додав, що для музиканта  ще не настав час для президентства.

"Якби він мене запитав про це, то я б сказав, що це ще не його час для президентства…у такий складний час", - констатував політик.

Читайте також: Останній бій полковника. Як Гриценко готується до виборів президента

Гриценко і його команда. Хто допомагає лідеру "Громадянської позиції" йти на вибори

Віктор Балога: Якщо Гриценко, Садовий і Вакарчук підуть окремо – це просто трата часу

Українська правда
Теми: ГриценкоВакарчуквибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Гриценко
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
На (про)західному фронті без змін. Що думають про об'єднання Садовий, Гриценко, Заліщук та Гацько
Гриценко відреагував на російський вирок: Нехай собі біснуються
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: