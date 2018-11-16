Лідер партії "Громадянська позиція" і кандидат у президенти України Анатолій Гриценко вважає, що для музиканта Святослава Вакарчука ще не настав час для президентства.

Про це він сказав в ефірі програми "PRIME:Скрипін" на телеканалі "ATR" в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Вакарчук, як громадський діяч міг би додати позитиву для країни, однак в якому статусі – має визначити він сам.

"Я не знаю чи піде Святослав Вакарчук на вибори, я думаю, що цього ніхто ще не знає. Час від часу ми підтримуємо контакт. Я вважаю, що як громадський діяч він міг би додати позитиву для країни, але в якому статусі – визначить він", - розповів Гриценко.

При цьому він додав, що для музиканта ще не настав час для президентства.

"Якби він мене запитав про це, то я б сказав, що це ще не його час для президентства…у такий складний час", - констатував політик.

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