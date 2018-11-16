Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины считает, что для музыканта Святослава Вакарчука еще не пришло время для президентства.

Об этом он сказал в эфире программы "PRIME: Скрыпин" на телеканале "ATR" в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Вакарчук, как общественный деятель мог бы добавить позитива для страны, однако в каком статусе - должен определить сам.

"Я не знаю пойдет ли Святослав Вакарчук на выборы, я думаю, что этого никто еще не знает. Время от времени мы поддерживаем контакт. Я считаю, что как общественный деятель он мог бы добавить позитива для страны, но в каком статусе - определит он", - рассказал Гриценко.

При этом он добавил, что для музыканта еще не пришло время для президентства.

"Если бы он меня спросил об этом, то я бы сказал, что это еще не его время для президентства ... в такое сложное время", - констатировал политик.

Читайте также: Последний бой полковника. Как Гриценко готовится к выборам президента



Гриценко и его команда. Кто помогает лидеру "Гражданской позиции" идти на выборы



Виктор Балога: Если Гриценко, Садовый и Вакарчук пойдут отдельно - это просто трата времени