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Гриценко заявил, что Вакарчуку еще не время идти в президенты

Пятница, 16 ноября 2018, 12:32
Гриценко заявил, что Вакарчуку еще не время идти в президенты

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко считает, что для музыканта Святослава Вакарчука еще не пришло время для президентства.

Об этом он сказал в эфире программы "PRIME: Скрыпин" на телеканале "ATR" в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Вакарчук, как общественный деятель мог бы добавить позитива для страны, однако в каком статусе - должен определить сам.

"Я не знаю пойдет ли Святослав Вакарчук на выборы, я думаю, что этого никто еще не знает. Время от времени мы поддерживаем контакт. Я считаю, что как общественный деятель он мог бы добавить позитива для страны, но в каком статусе - определит он", - рассказал Гриценко.

При этом он добавил, что для музыканта еще не пришло время для президентства.

"Если бы он меня спросил об этом, то я бы сказал, что это еще не его время для президентства ... в такое сложное время", - констатировал политик.

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Украинская правда
Темы: ГриценкоВакарчуквиборы
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