Польська православна церква заборонила священикам спілкуватися з УПЦ КП і УАПЦ

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 16:23

Собор Польської православної церкви заборонив своїм священикам вступати в євхаристійне спілкування з представниками УПЦ КП та УАПЦ.

Про це йдеться у заяві Польскої церкви.

Архієрейський Собор ППЦ пройшов 15 листопада.

"Святіший Архієрейський Собор забороняє священикам Польської Православної Церкви вступати в літургійні та молитовні контакти з "духовенством" так званого Київського Патріархату і так званої "Автокефальної Православної Церкви" , які в минулому зробили багато зла", - йдеться в заяві Собору.

В Польскій церкві заявили, що особи, позбавлені єпископських і священицьких освячень, "не можуть бути лідерами у встановленні миру в Православній церкві України, а їх дії можуть привести до ще більшого безладу".

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що післяскасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Українська правда
Теми: Польща церква
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