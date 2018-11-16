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Польская православная церковь запретила священникам общаться с УПЦ КП и УАПЦ

Пятница, 16 ноября 2018, 15:23
Польская православная церковь запретила священникам общаться с УПЦ КП и УАПЦ

Собор Польской православной церкви запретил своим священникам вступать в евхаристическое общение с представителями УПЦ КП и УАПЦ.

Об этом говорится в заявлении Польской церкви, которое было принято на Архиерейском Соборе ППЦ 15 ноября.

"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской православной Церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского Патриархата и так называемой "Автокефальной Православной Церкви", которые в прошлом сделали много зла", - говорится в заявлении Собора.

В Польской церкви заявили, что лица, лишенные епископских и священнических освящений, "не могут быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины, а их действия могут привести к еще большему беспорядку".

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церквив Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

По данным СМИ, митрополит Винницкий и Барский Симеон был единственным из 83 участников Собора УПЦ МП, который не подписал принятое постановление.

Украинская правда

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Темы: Польшацерковь
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