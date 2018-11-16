Бойовики стріляли біля трьох населених пунктів на Донбасі

Протягом доби проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у Facebook-повідомленні на сторінці Операції об’єднаних сил.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Луганське, Мар'їнка та Широкине. А біля хутора Вільний противник застосував ще й міномети калібру 120 та 82 мм", - повідомили в ООС.

Зазначається, що ситуація залишається контрольованою, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Вранці 16 листопада в ООС повідомили, що російські терористи, ховаючись у житлових кварталах окупованої Горлівки, протягом кількох годин обстрілювали позиції Об'єднаних сил у Шумах та Південному, зруйновано будинки.