Боевики стреляли возле трех населенных пунктов на Донбассе

В течение суток пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в Facebook-сообщении на странице Операции объединенных сил.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино. А у хутора Вильный противник применил еще и минометы калибра 120 и 82 мм", - сообщили в ООС.

Отмечается, что ситуация остается контролируемой, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Утром 16 ноября в ООС сообщили, что российские террористы, скрываясь в жилых кварталах оккупированной Горловки в течение нескольких часов обстреливали позиции Объединенных сил в Шумах и Пивденному, разрушены дома.