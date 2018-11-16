Суд змусив прокуратуру розслідувати, як СБУ перешкоджала журналістам "Схем"

Печерський суд Києва зобов’язав військову прокуратуру продовжити розслідувати кримінальне провадження за фактом перешкоджання співробітниками Служби безпеки журналістам "Схем" Михайлу Ткачу і Кирилу Лазаревичу.

Таке рішення суд ухвалив 16 листопада, повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Суд уже вчетверте повертає матеріали справи військовій прокуратурі Київського гарнізону, де тричі закривали справу.

Як відомо, у жовтні 2015 року сбушники силою затримали журналістів, коли вони знімали дорогі автомобілі працівників спецслужби для свого розслідування.

Невдовзі військова прокуратура Київського гарнізону розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу – умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів представниками СБУ.

Того ж року у відомстві Анатолія Матіоса цю справу "за відсутністю складу злочину" закрили.

Відтоді журналісти через суд тричі змушували прокурорів відновити розслідування, і щоразу справу знову закривали.

За цей час до відповідальності притягнули лише керівника служби охорони пропускного режиму СБУ Юрія Бондарєва, він отримав 2 доби гауптвахти.