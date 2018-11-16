Суд заставил прокуратуру расследовать, как СБУ препятствовала журналистам "Схем"

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Пятница, 16 ноября 2018, 18:50

Печерский суд Киева обязал военную прокуратуру продолжить расследовать уголовное производство по факту препятствования сотрудниками Службы безопасности журналистам "Схем" Михаилу Ткачу и Кириллу Лазаревичу.

Такое решение суд принял 16 ноября, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Суд уже в четвертый раз возвращает материалы дела военной прокуратуре Киевского гарнизона, где трижды закрывали дело.

Как известно, в октябре 2015 сбушники силой задержали журналистов, когда они снимали дорогие автомобили сотрудников спецслужбы для своего расследования.

Вскоре военная прокуратура Киевского гарнизона начала уголовное производство по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса - умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов представителями СБУ.

В том же году в ведомстве Анатолия Матиоса это дело "за отсутствием состава преступления" закрыли.

С тех пор журналисты через суд трижды заставляли прокуроров возобновить расследование, и каждый раз дело снова закрывали.

За это время к ответственности привлекли только руководителя службы охраны пропускного режима СБУ Юрия Бондарева, он получил 2 суток гауптвахты.

Темы: суд Матиос СБУ
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