Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вандали, що напали на електричку: підозру вручили ще одному фігуранту

П'ятниця, 16 листопада 2018, 18:41

У провадженні щодо вандалів, які напали на електричку і закидали людей камінням, оголошено підозру 4 фігуранту.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Правоохоронці наголошують, що продовжують активно працювати в напрямку викриття усіх вандалів, що приймали участь у розгромі електрички 30.07.2018 у Києві, коли невідомі молодики у балаклавах силоміць зупинили потяг між станціями Сирець та Вишгородська, розмалювали вагони та закидали людей камінням.

"За результатами слідчих дій встановлено четвертого учасника цих подій. Ним виявився 23-річний мешканець міста Києва. За погодження місцевої прокуратури у п’ятницю, 16листопада, йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Інші учасники злочину встановлюються. Слідство триває", - додали у прес-службі.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше в прокуратурі відзвітували, що за результатами проведення 7 обшуків за місцем проживання вандалів виявили та вилучили балаклави, балони з фарбою, запчастини від електрички, речовини, схожі на наркотичні засоби, рукавички, відеокамери та інші речові докази і трьом особам було оголошено про підозру.

Українська правда
Теми: прокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
прокуратура
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: