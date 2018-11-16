Вандали, що напали на електричку: підозру вручили ще одному фігуранту

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 19:41

У провадженні щодо вандалів, які напали на електричку і закидали людей камінням, оголошено підозру 4 фігуранту.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Правоохоронці наголошують, що продовжують активно працювати в напрямку викриття усіх вандалів, що приймали участь у розгромі електрички 30.07.2018 у Києві, коли невідомі молодики у балаклавах силоміць зупинили потяг між станціями Сирець та Вишгородська, розмалювали вагони та закидали людей камінням.

"За результатами слідчих дій встановлено четвертого учасника цих подій. Ним виявився 23-річний мешканець міста Києва. За погодження місцевої прокуратури у п’ятницю, 16листопада, йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Інші учасники злочину встановлюються. Слідство триває", - додали у прес-службі.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше в прокуратурі відзвітували, що за результатами проведення 7 обшуків за місцем проживання вандалів виявили та вилучили балаклави, балони з фарбою, запчастини від електрички, речовини, схожі на наркотичні засоби, рукавички, відеокамери та інші речові докази і трьом особам було оголошено про підозру.

Українська правда
Теми: прокуратура Київ
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