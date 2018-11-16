Вандалы, напавшие на электричку: подозрение вручили еще одному фигуранту

В деле вандалов, которые напали на электричку и забросали людей камнями, объявлено подозрение 4 фигуранту.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что продолжают активно работать в направлении разоблачения всех вандалов, которые принимали участие в разгроме электрички 30.07.2018 в Киеве, когда неизвестные молодые люди в балаклавах силой остановили электропоезд между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

"По результатам следственных действий установлено четвертого участника этих событий. Им оказался 23-летний житель города Киева. По согласованию местной прокуратуры в пятницу, 16 ноября, ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Другие участники преступления устанавливаются. Следствие продолжается", - добавили в пресс-службе.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в прокуратуре отчитались, что по результатам проведения 7 обысков по месту жительства вандалов обнаружили и изъяли балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотические средства, перчатки, видеокамеры и другие вещественные доказательства и трем лицам было объявлено о подозрении.