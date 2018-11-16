Варфоломій мав намір надати томос Україні ще 10 років тому – Ющенко

Вселенський патріарх Варфоломій I у 2008 році був готовий надати томос про автокефалію Українській православній церкві, але цьому завадив тодішній патріарх РПЦ Алексій II.

Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів третій президент України Віктор Ющенко.

За його словами, під час візиту Варфоломія до Києва у липні 2008 року він домовився підготувати "дорожню карту" для надання автокефалії.

"Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила з того, що кожний владика Автокефальної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, пише петицію на ім'я Константинопольського патріарха з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної української помісної церкви", - сказав Ющенко.

Водночас Ющенко заявив, що отримати томос 10 років тому завадив тодішній патріарх РПЦ Алексій II, який терміново прилетів до Києва, незважаючи на те, що не мав запрошення. Алексій запросив Варфоломія на обід, під час якого на той час і вирішилась доля томосу для України.

"Базова домовленість, яка була досягнута, - це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в межах цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольського патріарха щодо скликання світового собору. В розмін на що? Можна я поставлю три крапки?", - сказав Ющенко.

Він додав, що Московська церква погодилася, що патріарх РПЦ бере участь у церковній нараді, яка визначає порядок дня собору.

Як повідомлялось, Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.

Також він зняв анафему з Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнав їх канонічними.

Крім того, Синод визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською православною церквою.

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