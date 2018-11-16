Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Варфоломей намеревался предоставить томос Украине еще 10 лет назад - Ющенко

Пятница, 16 ноября 2018, 19:17
Варфоломей намеревался предоставить томос Украине еще 10 лет назад - Ющенко

Вселенский патриарх Варфоломей I в 2008 году был готов предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви, но этому помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, во время визита Варфоломея в Киев в июле 2008 года он договорился подготовить "дорожную карту" для предоставления автокефалии.

"Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка Автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви", - сказал Ющенко.

В то же время Ющенко заявил, что получить томос 10 лет назад помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II, он срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не имел приглашения. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого в то время и решилась судьба томоса для Украины.

"Базовая договоренность, которая была достигнута, - это то, что они возвращаются в церковное общение, и в рамках этого церковного общения российская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве мирового собора. В размен на что? Можно я поставлю многоточие?", - сказал Ющенко.

Он добавил, что Московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет порядок дня собора.

Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также он снял анафему с Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью.

Читайте также: Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

Темы: томосцерковьЮщенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
томос
Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам
Верю в победу правды
Эпифаний: Ракеты и бомбы летят по благословению главы РПЦ Кирилла
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: