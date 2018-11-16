Варфоломей намеревался предоставить томос Украине еще 10 лет назад - Ющенко
Вселенский патриарх Варфоломей I в 2008 году был готов предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви, но этому помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II.
Об этом в интервью "Громадському" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.
По его словам, во время визита Варфоломея в Киев в июле 2008 года он договорился подготовить "дорожную карту" для предоставления автокефалии.
"Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка Автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви", - сказал Ющенко.
В то же время Ющенко заявил, что получить томос 10 лет назад помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II, он срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не имел приглашения. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого в то время и решилась судьба томоса для Украины.
"Базовая договоренность, которая была достигнута, - это то, что они возвращаются в церковное общение, и в рамках этого церковного общения российская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве мирового собора. В размен на что? Можно я поставлю многоточие?", - сказал Ющенко.
Он добавил, что Московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет порядок дня собора.
Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также он снял анафему с Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.
Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью.
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