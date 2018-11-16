Варфоломей намеревался предоставить томос Украине еще 10 лет назад - Ющенко

Вселенский патриарх Варфоломей I в 2008 году был готов предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви, но этому помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, во время визита Варфоломея в Киев в июле 2008 года он договорился подготовить "дорожную карту" для предоставления автокефалии.

"Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка Автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви", - сказал Ющенко.

В то же время Ющенко заявил, что получить томос 10 лет назад помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II, он срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не имел приглашения. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого в то время и решилась судьба томоса для Украины.

"Базовая договоренность, которая была достигнута, - это то, что они возвращаются в церковное общение, и в рамках этого церковного общения российская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве мирового собора. В размен на что? Можно я поставлю многоточие?", - сказал Ющенко.

Он добавил, что Московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет порядок дня собора.

Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также он снял анафему с Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью.

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