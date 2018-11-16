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Російський слід: у Молдові лідерів опозиції підозрюють у держзраді

П'ятниця, 16 листопада 2018, 21:52

Лідери молдавських опозиційних партій Андрій Нестасе ("Платформа "Гідність і правда") і Майя Санду ("Дія і солідарність") можуть стати фігурантами кримінальної справи про державну зраду через ймовірну співпрацю з російським фондом Open Dialog.

Про це заявив голова парламенту Молдови Андріан Канду за підсумками парламентських слухань з питання про втручання ззовні у внутрішні справи країни, повідомляє "Укрінформ".

"На жаль, Майя Санду, Андрій Нестасе та інші особи, про які йшлося в звіті спеціальної парламентської комісії, були втягнуті, свідомо чи ні, у боротьбу проти Республіки Молдова. Такі дії, згідно із законодавством, кваліфікуються як державна зрада", - зазначив спікер.

Звинувачення будуть висунуті, якщо доведуть отримання лідерами опозиції допомоги від фонду Open Dialog під керуванням Людмили Козловської, яку раніше видворили з ЄС за просування інтересів Росії.

Санду і Нестасе, у свою чергу, заявили, що не підтримують жодних зв'язків з фондом. Обидва вони відмовилися з'явитися на слухання комісії.

За словами Канду, звіт спеціальної парламентської комісії з розслідування діяльності фонду Козловської буде перекладений англійською мовою і направлений представникам інших держав, у тому числі України, які фігурують у звіті.

У резолюції спеціальної комісії зазначається, що згаданий фонд отримував фінансову допомогу від Росії (більш як 2 млн євро) через бізнесмена В'ячеслава Платона, засудженого в Молдові до 18-ти років позбавлення волі за відмивання грошей.

Спеціальна парламентська комісія була створена в Молдові на початку жовтня. Головна мета комісії - розслідування фактів втручання фонду Open Dialog у внутрішні справи країни.

Раніше молдавські ЗМІ оприлюднили матеріали, які свідчать про те, що Фонд Козловської сплатив поїздки цих опозиційних політиків до Брюсселя.

Днями у Молдові затримали угруповання, пов'язане з бойовиками ОРДЛО.

Теми: МолдоваРосіядержзрада
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