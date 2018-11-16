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Российский след: в Молдове лидеров оппозиции подозревают в госизмене

Пятница, 16 ноября 2018, 21:52

Лидеры молдавских оппозиционных партий Андрей Нэстасе ("Платформа" Достоинство и правда") и Майя Санду ("Действие и солидарность") могут стать фигурантами уголовного дела о государственной измене из-за вероятного сотрудничества с российским фондом Open Dialog.

Об этом заявил председатель парламента Молдовы Андриан Канду по итогам парламентских слушаний по вопросу о вмешательства извне во внутренние дела страны, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, Майя Санду, Андрей Нэстасе и другие лица, о которых говорилось в отчете специальной парламентской комиссии, были втянуты, сознательно или нет, в борьбу против Республики Молдова. Такие действия, согласно законодательству, квалифицируются как государственная измена", - отметил спикер.

Обвинения будут выдвинуты, если докажут получение лидерами оппозиции помощи от фонда Open Dialog под управлением Людмилы Козловской, которую ранее выдворили из ЕС за продвижение интересов России.

Санду и Нестасе, в свою очередь, заявили, что не поддерживают никаких связей с фондом. Оба они отказались явиться на слушания комиссии.

По словам Канду, отчет специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности фонда Козловской будет переведен на английский язык и направлен представителям других государств, в том числе Украине, которые фигурируют в отчете.

В резолюции специальной комиссии отмечается, что упомянутый фонд получал финансовую помощь от России (более 2 млн евро) через бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного в Молове к 18 годам лишения свободы за отмывание денег.

Специальная парламентская комиссия была создана в Молдове в начале октября. Главная цель комиссии - расследование фактов вмешательства фонда Open Dialog во внутренние дела страны.

Ранее молдавские СМИ опубликовали материалы, которые свидетельствуют о том, что Фонд Козловской оплатил поездки этих оппозиционных политиков в Брюссель.

Ранее стало известно, что в Молдове задержали группировку, связанную с боевиками ОРДЛО.

Темы: МолдоваРосcиягосизмена
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