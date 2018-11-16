У Порошенка відреагували на погрози РФ перекрити Азовське море

Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді народний депутат Ірина Луценко запевнила, що у випадку перекриття Російською Федерацією Азовського моря для наших суден, реакція України буде жорсткою.

Про це вона сказала на брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Реакція України буде жорсткою, ми маємо кілька позовів про порушення Російською Федерацією міжнародної конвенції з морського права. Азовське море вважається внутрішнім морем, тому те, що були не підписані договори про розподіл використання вод Азовського моря, говорить про те, що ми маємо користуватися цією міжнародною конвенцією... Крім того, що ми будемо подавати позови в міжнародні суди з цього питання, обов’язковою буде реакція СБУ України, прикордонників", - сказала Луценко.

Вона додала, що будуть розпочаті кримінальні провадження проти посадовців і дій РФ у випадку перекриття Азовського моря.

Крім того, Луценко заявила, що активізація РФ у таких провокаціях в Азовському морі означає, що Путін не збирається зупинятись, а хоче активізуватись, особливо у передвиборчий період.

"Весь південь України дуже серйозно зав’язаний на використанні Азовського моря. Активізація Путіна говорить про одне - Путін хоче розколихати Україну, ввести відчуття нестабільності в Україні в 2019 році", - додала нардеп.

Луценко вважає, що влада і дипкорпус мають активізуватися для консолідаціії навколо України міжнародної спільноти, вільного світу і для посилення санкцій проти РФ.

У російській Раді Федерації лякають здатністю "за хвилини" закрити Азовське море українським суднам. При цьому у Кремлі вважають законними перевірки російськими прикордонниками українських суден в Азовському морі.