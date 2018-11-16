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Кремль: Перевірки українських суден на Азові допустимі, ми ні до чого

П'ятниця, 16 листопада 2018, 12:45

У Кремлі вважають законними перевірки російськими прикордонниками українських суден в Азовському морі.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, чи санкціоновані Кремлем затримання російськими прикордонниками українських суден, що прямують у порти Маріуполя й Бердянська.

"Ні, це виконується в суворій відповідності до законодавства, відповідні перевірочні дії – вони допустимі", – сказав він, цитує "РИА Новости".

"Про це вчора в ході спілкування з пресою говорив президент Путін, про цю тему", – нагадав Пєсков.

"Федеральне агентство новин" повідомляє, що це було питання українського журналіста.

В останні місяці російські прикордонники часто перевіряли українські судна.

У березні українські прикордонники затримали кримське судно "Норд", екіпаж якого звинуватили в порушенні порядку в'їзду до Криму. У жовтні екіпаж зміг повернутися до Керчі, а капітан – ще ні.

15 листопада помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що вже на 15 іноземних суден накладено арешт або інші обмеження за те, що вони відвідували порти анексованого Криму, порушуючи законодавство України.

У відповідь член комітету з оборони й безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що "це явне беззаконня" – і Росія може оперативно перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореРосія
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