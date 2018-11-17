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Клімкін і Помпео обговорили шляхи протидії агресії РФ в Криму і на Донбасі

Субота, 17 листопада 2018, 03:07

Глава МЗС України Павло Клімкін і держсекретар США Майк Помпео домовились про створення 3 нових двосторонніх робочих груп, які зосередяться на питаннях безпеки і протидії агресії РФ, правах людини та гуманітарних питаннях, а також економіці і енергетиці.

Про це йдеться у спільній заяві Комісії стратегічного партнерства Україна - США за підсумками зустрічі Клімкіна і Помпео.

Зазначається, що Україна і США "підкреслили потребу посилення спроможності України протидіяти російській агресії".

Сторони також підтвердили важливість Мінських домовленостей для припинення агресії РФ.

Крім цього, вони наголосили на необхідності відновлення контролю України над своїми територіями, які тимчасово окуповані або контролюються РФ - Кримом та окремими районами Донецької та Луганської областей.

"Обидві сторони вирішили, що розміщення повноцінних сил міжнародної безпеки під мандатом ООН на підконтрольних Росії територіях Донбасу, включно із українсько-російським кордоном, створить необхідні безпекові умови для повної імплементації Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

США ще раз підтвердили те, що не визнають анексію Криму, та засудили "агресивні дії РФ проти міжнародних морських перевізників, які прямують Чорним та Азовськими морями та через Керченську протоку до українських портів".

"Обидві сторони підкреслили, що агресивна діяльність Росії в Азовському морі створила нові безпекові, економічні, соціальні та  екологічні загрози для цілого азовсько-чорноморського регіону", - наголошується у документі.

Вашингтон також підтвердив підтримку санкцій щодо РФ через її агресію проти України, доки Росія повністю не виконає Мінські домовленості та не поверне контроль над Кримом Україні.

Крім цього, Україна і США домовилися про зміцнення військово-технічної співпраці і надання США військової допомоги, "яка сприятиме зміцненню обороноздатності України у довгостроковій перспективі".

Клімкін і Помпео заявили, що у 2019 році між країнами продовжиться співпраця у галузі безпеки, зокрема, допомога на протидію втручанню РФ у вибори, спільні навчання і взаємодія у галузі кібербезпеки.

Теми: КлімкінУкраїнаСШАКримДонбас
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