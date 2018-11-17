Климкин и Помпео обсудили пути противодействия агрессии РФ в Крыму и на Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин и госсекретарь США Майк Помпео договорились о создании 3 новых двусторонних рабочих групп, которые сосредоточатся на вопросах безопасности и противодействия агрессии РФ, правам человека и гуманитарным вопросам, а также экономике и энергетике.

Об этом говорится в совместном заявлении Комиссии стратегического партнерства Украина - США по итогам встречи Климкина и Помпео.

Отмечается, что Украина и США "подчеркнули необходимость усиления способности Украины противостоять российской агрессии".

Стороны также подтвердили важность Минских договоренностей для прекращения агрессии РФ.

Кроме этого, они подчеркнули необходимость восстановления контроля Украины над своими территориями, которые временно оккупированы или контролируются РФ - Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

"Обе стороны решили, что размещение полноценных сил международной безопасности под мандатом ООН на подконтрольных России территориях Донбасса, включая украинско-российскую границу, создаст необходимые оборонные условия для полной имплементации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

США еще раз подтвердили, что не признают аннексию Крыма, и осудили "агрессивные действия РФ против международных морских перевозчиков, следующих Черным и Азовским морями и через Керченский пролив в украинские порты".

"Обе стороны подчеркнули, что агрессивная деятельность России в Азовском море создала новые вопросы безопасности, экономические, социальные и экологические угрозы для целого азово-черноморского региона", - отмечается в документе.

Вашингтон также подтвердил поддержку санкций в отношении РФ за ее агрессию против Украины, пока Россия полностью не выполнит Минские договоренности и не вернет контроль над Крымом Украине.

Кроме этого, Украина и США договорились об укреплении военно-технического сотрудничества и предоставлении Соединенными Штатами военной помощи, "которая будет способствовать укреплению обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе".

Климкин и Помпео заявили, что в 2019 году между странами продолжится сотрудничество в области безопасности, в частности, помощь на противодействие вмешательству РФ в выборы, совместные учения и взаимодействие в области кибербезопасности.