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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Субота, 17 листопада 2018, 06:34
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, 6 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Жолобка і Гнутового - 1 український військовий загинув.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 листопада.

Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине", - заявили у штабі.

З мінометів 82-го та 120-го калібрів обстрілювались позиції ОС на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Попаснянському напрямку в районі населеного пункту Вільний.

"Міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети противник застосував також на Приазов'ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного. 

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

За даними розвідки, протягом 16 листопада, 2 окупантів було поранено", - йдеться у звіті.

Від початку цієї доби бойовики із мінометів 82-го калібру обстріляли позиції ОС у районі населених пунктів Новотошківське та Жолобок.

"Біля останнього зафіксовано використання і мінометів калібру 120 мм. Окрім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по захисниках Гнутового.

Під час бойових дій, 17 листопада, загинув 1 український військовослужбовець", - наголосили у штабі.

Теми: ООСбойові діїДонбас
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