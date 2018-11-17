ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший

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Суббота, 17 ноября 2018, 07:34

За прошедшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ОС, 6 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковского, Желобка и Гнутового - 1 украинский военный погиб.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 ноября.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино", - заявили в штабе.

Из минометов 82-го и 120-го калибров обстреливались позиции ОС на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направления в районе населенного пункта Вольный.

"Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск возле Широкиного.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил не было.

По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены", - говорится в отчете.

С начала этих суток боевики из минометов 82-го калибра обстреляли позиции ОС в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок.

"Вблизи последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутового.

Во время боевых действий, 17 ноября, погиб 1 украинский военнослужащий", - подчеркнули в штабе.

Темы: ООС боевые действия Донбасс
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