Обшуки у Джанкої: Затриманого звинувачують у екстремізмі, загрожує до 10 років

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Субота, 17 листопада 2018, 11:42

В окупованому Криму проти затриманого мешканця Джанкоя Сергія Філатова порушено справу за ч.1 ст.282.2 КК РФ про організацію діяльності релігійного об'єднання, визнаного судом екстремістським.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на адвоката підозрюваного Олексія Ладіна.

За інформацією Ладіна, слідчий ФСБ допитав Філатова, а під час допиту побажав взяти у підозрюваного зразки голосу для фоноскопічної експертизи. Однак кримчанин, за рекомендацією адвоката, відмовився.

"У зв'язку з цим (побажанням слідчого - ред.) можна припустити, що у слідства є якісь оперативні напрацювання, голосові або відеоматеріали, які належать Філатову", - зазначив Ладин.

Він додав, що 21 листопада слідчий у справі Філатова планує пред'явити йому первинне звинувачення.

Наразі Філатов перебуває на підписці про невиїзд.

16 листопада ФСБ РФ провела у Джанкої масові обшуки і затримання Свідків Єгови. Зокрема повідомлялося про затримання керівника колишньої місцевої організації Свідків "Сиваш" (функціонував з 2015 по 2017 рр.) Сергія Філатова.

Як зазначив журналіст Антон Наумлюк, слідство стверджує, що Філатов організував збори членів "Свідків Єгови" у Джанкої не пізніше 13 жовтня 2017 року - після заборони "Свідків" у квітні 2017 року.

У 2017 р. Верховний суд Росії ухвалив рішення про заборону "Свідків Єгови" за позовом Міністерства юстиції Росії. Після цього почастішали повідомлення про тиск на послідовників цієї релігійної течії.

Теми: Крим Росія права людини
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