Обыски в Джанкое: Задержанного обвиняют в экстремизме, грозит до 10 лет

В оккупированном Крыму против задержанного жителя Джанкоя Сергея Филатова возбуждено дело по ч.1 ст.282.2 УК РФ об организации деятельности религиозного объединения, признанного судом экстремистским.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на адвоката подозреваемого Алексея Ладина.

По информации Ладина, следователь ФСБ допросил Филатова, а в ходе допроса пожелал взять у подозреваемого образцы голоса для фоноскопической экспертизы. Однако крымчанин, по рекомендации адвоката, отказался.

"В связи с этим (пожеланием следователя – ред.) можно предположить, что у следствия есть какие-то оперативные наработки, голосовые или видеоматериалы, которые принадлежат Филатову", – отметил Ладин.

Он добавил, что 21 ноября следователь по делу Филатова планирует предъявить ему первоначальное обвинение.

В настоящее время Филатов находится на подписке о невыезде.

16 ноября ФСБ РФ провела в Джанкое массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы. В частности сообщалось о задержании руководителя бывшей местной организации Свидетелей "Сиваш" (функционировал с 2015 по 2017 гг.) Сергея Филатова.

Как отметил журналист Антон Наумлюк, следствие утверждает, что Филатов организовал собрание членов "Свидетей Иеговы" в Джанкое не позднее 13 октября 2017 года - после запрета "Свидетелей" в апреле 2017 года.

В 2017 Верховный суд России принял решение о запрете "Свидетелей Иеговы" по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения.