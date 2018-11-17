СЦКК: Окупанти продовжують порушувати відведення важкого озброєння

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Субота, 17 листопада 2018, 11:58

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК з посиланням на дані місії ОБСЄ.

"14 листопада безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії в районах Луганської області, непідконтрольних українському уряду, виявив 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) біля Зарічного. Поблизу Катеринівки зафіксовано один зенітний ракетний комплекс (9К35 "Стріла-10"), на вогневих позиціях неподалік Шимшинівки - 7 самохідних гаубиць (2С1), а в районі Бугаївки - 14 самохідних гаубиць (2С1) і 10 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм)", - повідомили в СЦКК. 

"Такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань РФ вкотре демонструють ... відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - заявили у Спільному центрі з контролю та координації. 

Теми: Донбас ООС ОБСЄ
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