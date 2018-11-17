СЦКК: Оккупанты продолжают нарушать отвод тяжелого вооружения

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Суббота, 17 ноября 2018, 11:58

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.

"14 ноября беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия в районах Луганской области, неподконтрольных украинскому правительству, обнаружил 3 самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) возле Заречного. Вблизи Катериновки зафиксирован один зенитный ракетный комплекс (9К35 Стрела-10), на огневых позициях возле Шимшиновки - 7 самоходных гаубиц (2С1), а в районе Бугаевки - 14 самоходных гаубиц (2С1) и 10 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм)", - сообщили в СЦКК.

"Такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ в очередной раз демонстрируют ... нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по режиму тишины по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - заявили в Общем центре по контролю и координации.

Темы: Донбасс ООС ОБСЕ
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