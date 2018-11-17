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КМДА: Снайперські змагання у святкуванні Дня Гідності - помилка

Субота, 17 листопада 2018, 13:43

У Департаменті освіти та науки КМДА заявили, що військово-спортивні змагання з вогневої підготовки серед учнів закладів освіти Києва внесено до переліку заходів до Дня Гідності і Свободи помилково.

Про це повідомили у прес-службі КМДА. 

"Змагання не присвячені відзначенню у Києві Дня Гідності та Свободи і були включені до переліку заходів до цих пам’ятних дат помилково, оскільки третій етап змагань частково припадає на листопад", – йдеться у повідомленні.

У Департаменті зауважили, що змагання присвячені до Дня захисника України (14 жовтня) і Дня Збройних сил України (6 грудня) з метою військово-патріотичного виховання та популяризації серед учнів спортивно-технічних і прикладних видів спорту, та традиційно відбуваються протягом жовтня-грудня.

Як заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, проведення таких змагань "є одним із важливих та необхідних етапів у підготовці учнівської молоді до майбутньої служби у ЗСУ, Нацгвардії та інших структурах". 

За словами Мондриївського, щодо проведення наступного етапу змагань та їхнього формату організатори визначаться згодом.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що 21 листопада День Гідності та Свободи у столиці відзначать квестами, виставками та змаганнями з вогневої підготовки.

На час підготовки та проведення заходів можливе перекриття руху транспорту.

Українська правда
Теми: Київсвяткування
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