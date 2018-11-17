КГГА: Снайперские соревнования в праздновании Дня Достоинства - ошибка

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Суббота, 17 ноября 2018, 14:43

В Департаменте образования и науки КГГА заявили, что военно-спортивные соревнования по огневой подготовке среди учащихся учебных заведений Киева внесены в перечень мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы ошибочно.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Соревнования не посвящены празднованию в Киеве Дня Достоинства и Свободы и были включены в перечень мероприятий к этим памятным датам ошибочно, поскольку третий этап соревнований частично приходится на ноябрь", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что соревнования посвящены Дню защитника Украины (14 октября) и Дню Вооруженных сил Украины (6 декабря) с целью военно-патриотического воспитания и популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта, и традиционно проходят в октябре-декабре.

Как заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский, проведение таких соревнований "является одним из важных и необходимых этапов в подготовке молодежи к будущей службе в ВСУ, Нацгвардии и других структурах".

По словам Мондриевского, о проведении следующего этапа соревнований и их формата организаторы определятся позже.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что 21 ноября День Достоинства и Свободы в столице отметят квестами, выставками и соревнованиями по огневой подготовке.

На время подготовки и проведения мероприятий возможно перекрытие движения транспорта.

Украинская правда
Темы: Киев празднования
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