Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КГГА: Снайперские соревнования в праздновании Дня Достоинства - ошибка

Суббота, 17 ноября 2018, 13:43

В Департаменте образования и науки КГГА заявили, что военно-спортивные соревнования по огневой подготовке среди учащихся учебных заведений Киева внесены в перечень мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы ошибочно.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Соревнования не посвящены празднованию в Киеве Дня Достоинства и Свободы и были включены в перечень мероприятий к этим памятным датам ошибочно, поскольку третий этап соревнований частично приходится на ноябрь", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что соревнования посвящены Дню защитника Украины (14 октября) и Дню Вооруженных сил Украины (6 декабря) с целью военно-патриотического воспитания и популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта, и традиционно проходят в октябре-декабре.

Как заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский, проведение таких соревнований "является одним из важных и необходимых этапов в подготовке молодежи к будущей службе в ВСУ, Нацгвардии и других структурах".

По словам Мондриевского, о проведении следующего этапа соревнований и их формата организаторы определятся позже.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что 21 ноября День Достоинства и Свободы в столице отметят квестами, выставками и соревнованиями по огневой подготовке.

На время подготовки и проведения мероприятий возможно перекрытие движения транспорта.

Украинская правда
Темы: Киевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: