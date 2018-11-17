Прикордонник, якого збили контрабандисти на Закарпатті, помер

Начальник відділу прикордонної служби "Ділове" на Закарпатті Вадим Березенський, якого у п'ятницю під час викриття контрабанди збили автомобілем, помер від отриманих травм.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал у суботу в Facebook.

"Годину тому від отриманих травм в лікарні, не приходячи до свідомості помер начальник відділу прикордонної служби "Ділове" майор Вадим Березенський", - написав він.

Цигикал додав, що "особа, яка вчинила цей безглуздий та вкрай жорстокий вчинок - наїзд на прикордонника, уже в поліції".

Разом з тим, прес-служба Державної прикордонної служби в суботу повідомила про ще один випадок наїзду на прикордонника – при спробі перемістити через українсько-білоруський кордон транспортний засіб.

"Так, учора ввечері (у п'ятницю – ред.) водій позашляховика "Мітсубіші Паджеро" проігнорував законну вимогу правоохоронців зупинитися і здійснив на них наїзд, чим створив загрозу життю та здоров’ю особовому складу прикордонного наряду відділу "Доманове" Луцького загону. У результаті наїзду один прикордонник отримав тілесні ушкодження, а саме – травму гомілки та пальців правої ноги", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що після здійснення попереджувального пострілу вгору, цей автомобіль розвернувся та направився в тил ділянки, в напрямку населеного пункту Кортеліси Ратнівського району, що на Волині. Щоб зупинити позашляховик, військовослужбовець наряду застосував зброю по колесам автівки, але порушнику вдалося втекти.

За цим фактом поінформовано Національну поліцію, СБУ, прокуратуру, військову контррозвідку, а також внутрішню та власну безпеку Держприкордонслужби. До Ратнівського відділу поліції у Волинській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Як повідомлялося, вночі 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили начальника прикордонного відділу "Ділове", військовослужбовець перебував у важкому стані у комі.