Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничник, которого сбили контрабандисты на Закарпатье, умер

Суббота, 17 ноября 2018, 18:05
Пограничник, которого сбили контрабандисты на Закарпатье, умер

Начальник отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадим Березенский, которого в пятницу во время разоблачения контрабанды сбили автомобилем, скончался от полученных травм.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в субботу в Facebook.

"Час назад от полученных травм в больнице, не приходя в сознание скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский", - написал он.

Цигикал добавил, что "лицо, совершившее этот бессмысленный и жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции".

Вместе с тем, пресс-служба Государственной пограничной службы в субботу сообщила о еще одном случае наезда на пограничника - при попытке переместить через белорусско-украинскую границу транспортное средство.

"Да, вчера вечером (в пятницу - ред.) водитель внедорожника "Мицубиси Паджеро" проигнорировал законное требование правоохранителей остановиться и совершил на них наезд, чем создал угрозу жизни и здоровью личному составу пограничного наряда отдела "Доманово" Луцкого отряда. В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно - травму лодыжки или пальцев правой ноги", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что после осуществления предупредительного выстрела вверх, этот автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы Ратнивского района на Волыни. Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда применил оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться.

По данному факту проинформированы Национальная полиция, СБУ, прокуратура, военная контрразведка, а также внутренняя и собственная безопасность Госпогранслужбы. В Ратнивский отдел полиции в Волынской области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела "Деловое", военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаЗакарпатьеВолынская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Пограничная служба
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
Беларусь может разместить до 8 тысяч "вагнеровцев", Силы обороны реагируют соответственно – ГПСУ
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: