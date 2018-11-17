Пограничник, которого сбили контрабандисты на Закарпатье, умер

Начальник отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадим Березенский, которого в пятницу во время разоблачения контрабанды сбили автомобилем, скончался от полученных травм.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в субботу в Facebook.

"Час назад от полученных травм в больнице, не приходя в сознание скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский", - написал он.

Цигикал добавил, что "лицо, совершившее этот бессмысленный и жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции".

Вместе с тем, пресс-служба Государственной пограничной службы в субботу сообщила о еще одном случае наезда на пограничника - при попытке переместить через белорусско-украинскую границу транспортное средство.

"Да, вчера вечером (в пятницу - ред.) водитель внедорожника "Мицубиси Паджеро" проигнорировал законное требование правоохранителей остановиться и совершил на них наезд, чем создал угрозу жизни и здоровью личному составу пограничного наряда отдела "Доманово" Луцкого отряда. В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно - травму лодыжки или пальцев правой ноги", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что после осуществления предупредительного выстрела вверх, этот автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы Ратнивского района на Волыни. Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда применил оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться.

По данному факту проинформированы Национальная полиция, СБУ, прокуратура, военная контрразведка, а также внутренняя и собственная безопасность Госпогранслужбы. В Ратнивский отдел полиции в Волынской области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела "Деловое", военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.