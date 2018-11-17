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Президент NDI: Росіяни діятимуть через Facebook під час виборів в Україні

Субота, 17 листопада 2018, 19:52

Під час передвиборчої кампанії Україна не повинна допустити поділ суспільства, бо це обов'язково використають росіяни.

Про це заявив під час прес-конференції президент Національного демократичного інституту (NDI, США) Дерек Мітчелл, аналізуючи передвиборче середовище в України, повідомляє Укрінформ.

"Розділення суспільства — це небезпечно, і росіяни використовуватимуть усі ці моменти. Як цьому запобігти? Відкрити політичні дебати, конкуренцію, яка не повинна перейти в конкуренцію меседжів, що поглиблюватимуть розділення суспільства. Щойно буде розколоте суспільство, росіяни зможуть набагато простіше діяти непрямо, але через цифрові платформи, такі як Facebook та інші", - сказав він.

"Тому ми закликаємо Facebook залишити офіс в Москві, чи може хай він там і буде, але також відкрити офіс в Києві з україномовними редакторами. І я розумію, що вони цілодобово працюватимуть у такому військовому режимі, як це було в нас у США. Їм потрібно робити все, щоб не використовувалась їх платформа для руйнування суспільства та країни", — зазначив Мітчелл.

Крім того, президент NDI наголосив на необхідності підвищити медіаграмотність українського суспільства.

"Також є проблема реклами на телебаченні, адже має бути зазначено, хто заплатив за політичну рекламу", — вважає Мітчелл.

Як повідомлялося, у суботу моніторингова місія у складі представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту надали українській владі та суспільству 51 рекомендацію для поліпшення виборчого процесу у 2019 році.

Теми: СШАвиборисоцмережі
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