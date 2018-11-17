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Президент NDI: Русские будут действовать через Facebook во время выборов в Украине

Суббота, 17 ноября 2018, 19:52

Во время предвыборной кампании Украина не должна допустить разделения общества, потому что это обязательно используют русские.

Об этом заявил во время пресс-конференции президент Национального демократического института (NDI, США) Дерек Митчелл, анализируя предвыборную среду в Украине, сообщает Укринформ.

"Разделение общества - это опасно, и русские будут использовать все эти моменты. Как это предотвратить? Открыть политические дебаты, конкуренцию, которая не должна перейти в конкуренцию месседжей, которые будут углублять разделение общества. Как только будет расколото общество, россияне смогут гораздо проще действовать косвенно, но через цифровые платформы, такие как Facebook и другие", - сказал он.

"Поэтому мы призываем Facebook покинуть офис в Москве, может пусть он там и будет, но также открыть офис в Киеве с украиноязычными редакторами. И я понимаю, что они круглосуточно будут работать в таком военном режиме, как это было у нас в США. Им нужно делать все, чтобы не использовалась их платформа для разрушения общества и страны", - отметил Митчелл.

Кроме того, президент NDI отметил необходимость повысить медиаграмотность украинского общества.

"Также есть проблема рекламы на телевидении, ведь должно быть указано, кто заплатил за политическую рекламу", - считает Митчелл.

Как сообщалось, в субботу мониторинговая миссия в составе представителей Национального демократического института (NDI, США) и Европарламента предоставили украинской власти и обществу 51 рекомендацию для улучшения избирательного процесса в 2019 году.

Темы: СШАвиборысоцсети
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