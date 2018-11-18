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Доба в ООС: 16 обстрілів, один український військовий загинув

Неділя, 18 листопада 2018, 06:55
Доба в ООС: 16 обстрілів, один український військовий загинув

Упродовж минулої доби окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому зафіксовано 10 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ.

Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах ООС неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

В результаті бойових дій загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох  поранено.

Від початку поточної доби противник, з гранатометів та стрілецької зброї, вів вогонь неподалік Гнутового. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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