Сутки в ООС: 16 обстрелов, один украинский военный погиб

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 07:55

За прошедшие сутки оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вольный, Троицкое и Светлодарск.

Кроме того, вблизи Желобка, хутора Вольного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам ООС неподалеку Марьинки, Березовой, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил.

По данным разведки, два боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще два ранены.

С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Темы: ООС боевые действия
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