ЄС уважно слідкує за "справою Хашоггі" - Могеріні

ЄС уважно стежить за ходом розслідування вбивства саудівського журналіста Джемаля Хашоггі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, пише "Анадолу".

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми уважно стежимо за підсумками розслідування", - зазначила Могеріні і закликала до "прозорого" розслідування злочину, підсумки якого "викликали б довіру" у всіх сторін.

Також, за її словами, у Брюсселі зважають на заяви Ер-Ріяда.

"Дуже важливо прояснити всі обставини цього злочину і притягнути до відповідальності усіх винних", - зазначила Могеріні. Вона наголосила, що в ЄС виступають проти смертної кари незалежно від вчиненого злочину.

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Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того, як він зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі залишив будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що його було вбито всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п'яти громадян Саудівської Аравії, яким, за даними обвинувачення, було наказано убити журналіста.

Тіло журналіста не знайдено. Турецька влада розглядає теорію про те, що розчленоване тіло Хашоггі було знищене у кислоті. Саудівська сторона стверджує, що тіло Хашоггі було передане "місцевому спільникові" для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з убивством Хашоггі.

WP з посиланням на джерела у ЦРУ повідомило, що наказ вбити Хашоггі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд.