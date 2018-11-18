ЄС уважно слідкує за "справою Хашоггі" - Могеріні

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Неділя, 18 листопада 2018, 10:04

ЄС уважно стежить за ходом розслідування вбивства саудівського журналіста Джемаля Хашоггі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, пише "Анадолу".

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми уважно стежимо за підсумками розслідування", - зазначила Могеріні і закликала до "прозорого" розслідування злочину, підсумки якого "викликали б довіру" у всіх сторін.

Також, за її словами, у Брюсселі зважають на заяви Ер-Ріяда.

"Дуже важливо прояснити всі обставини цього злочину і притягнути до відповідальності усіх винних", - зазначила Могеріні. Вона наголосила, що в ЄС виступають проти смертної кари незалежно від вчиненого злочину.

Теми: ЄС Саудівська Аравія вбивство Туреччина
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