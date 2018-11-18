ЕС внимательно следит за "делом Хашогги" - Могерини

ЕС внимательно следит за ходом расследования убийства саудовского журналиста Джемаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет "Анадолу".

"Вместе с нашими международными партнерами мы внимательно следим за итогами расследования", - отметила Могерини и призвала к "прозрачному" расследованию преступления, итоги которого "вызвали бы доверие" у всех сторон.

Также, по ее словам, в Брюсселе учитывают заявления Эр-Рияда.

"Очень важно прояснить все обстоятельства этого преступления и привлечь к ответственности всех виновных", - отметила Могерини. Она подчеркнула, что в ЕС выступают против смертной казни вне зависимости от совершенного преступления.

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Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым, по данным обвинения, было приказано убить журналиста.

Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривает теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местном сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

WP со ссылкой на источники в ЦРУ сообщило, что приказ убить Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.