Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС внимательно следит за "делом Хашогги" - Могерини

Воскресенье, 18 ноября 2018, 09:04

ЕС внимательно следит за ходом расследования убийства саудовского журналиста Джемаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет "Анадолу". 

"Вместе с нашими международными партнерами мы внимательно следим за итогами расследования", - отметила Могерини и  призвала к "прозрачному" расследованию преступления, итоги которого "вызвали бы доверие" у всех сторон.

Также, по ее словам, в Брюсселе учитывают заявления Эр-Рияда.

"Очень важно прояснить все обстоятельства этого преступления и привлечь к ответственности всех виновных", - отметила Могерини. Она подчеркнула, что в ЕС выступают против смертной казни вне зависимости от совершенного преступления.

Читайте также:

Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле 

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым, по данным обвинения, было приказано убить журналиста.

Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривает теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местном сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

WP со ссылкой на источники в ЦРУ сообщило, что приказ убить Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.

Темы: ЕССаудовская АравияубийствоТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ЕС
В ЕС отменили санкции против Пшонки и его сына - Bloomberg
Суд ЕС отменил санкции против Пшонки и его сына
В Еврокомиссии предлагают компенсировать экспорт зерна из Украины по суше
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: