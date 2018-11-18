ЕС внимательно следит за "делом Хашогги" - Могерини
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Воскресенье, 18 ноября 2018, 10:04
ЕС внимательно следит за ходом расследования убийства саудовского журналиста Джемаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет "Анадолу".
"Вместе с нашими международными партнерами мы внимательно следим за итогами расследования", - отметила Могерини и призвала к "прозрачному" расследованию преступления, итоги которого "вызвали бы доверие" у всех сторон.
Также, по ее словам, в Брюсселе учитывают заявления Эр-Рияда.
"Очень важно прояснить все обстоятельства этого преступления и привлечь к ответственности всех виновных", - отметила Могерини. Она подчеркнула, что в ЕС выступают против смертной казни вне зависимости от совершенного преступления.