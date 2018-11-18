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Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів "Приватбанку"

Неділя, 18 листопада 2018, 12:59
Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів Приватбанку

Правоохоронці затримали одного з нападників на інкасаторів "Приватбанку".

Про це 18 листопада повідомили в управлінні поліції Київської області.

"Автомобіль з характерним пошкодженням, на якому тікали грабіжники та зачепили іншу машину, поліція виявила у Києві. Зловмисники вже встигли замінити номерні знаки. Державні знаки, які бачили під час скоєння злочину, правоохоронці вилучили з каналізаційного люку неподалік автівки", - повідомили правохоронці.

Неподалік місця виявлення позашляховика було виявлено чоловіка, схожого на розшукуваного грабіжника.

"Під час особистого огляду у нього з кишені правоохоронці вилучили великі пакети – саме в них зловмисник збирався переносити чималу суму грошей. Автомобіль, який використали зловмисники для злочину, вилучено. Під час огляду авто було виявлено 5 касет з грошима", - додали у поліції.

Гроші вилучено, вони знаходяться у відділі поліції.

"Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що він родом з Житомирщини, має 15-річний стаж в місцях позбавлення волі за вчинення розбоїв і грабежів. Останній раз його було засуджено до 10 років за скоєння розбійного нападу на помешкання, господар якого загинув від нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний був звільнений за "законом Савченко", - повідомили в управлінні НПУ. 

Поліція встановлює інших осіб вчинення злочину. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 186 КК "грабіж". Досудове розслідування триває.

 
 
фото - управління НПУ у Київській обл.

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Ірпені двоє невідомих пограбували машину інкасаторів, викравши 1,8 млн. гривень:  крадії забрали з інкасаторського авто банкоматні касети з грошима та зникли на чорному джипі. 

Українська правда

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Теми: поліціябанкиПриват
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