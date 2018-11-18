Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала одного из грабителей инкассаторов "Приватбанка"

Воскресенье, 18 ноября 2018, 12:59
Полиция задержала одного из грабителей инкассаторов Приватбанка

Правоохранители задержали одного из нападавших на инкассаторов "Приватбанка".

Об этом 18 ноября сообщили в управлении полиции Киевской области.

"Автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", - сообщили правоохранители.

Неподалеку от места обнаружения внедорожника было обнаружено мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя.

"Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли крупные пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег. Автомобиль, который использовали злоумышленники для преступления, изъято. При осмотре авто было обнаружено 5 кассет с деньгами", - добавили в полиции .

Деньги изъяты, они находятся в отделе полиции.

"Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которого погиб от нанесение тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был уволен за "законом Савченко", - сообщили в управлении НПУ.

Полиция устанавливает других лиц совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 186 УК "грабеж". Досудебное расследование продолжается.

 
 
фото - управление НПУ в киевской обл.

Напомним, утром 17 ноября в Ирпене двое неизвестных ограбили машину инкассаторов, похитив 1,8 млн. нгривен: воры унесли из инкассаторского авто банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициябанкиПриват
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: