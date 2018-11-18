Полиция задержала одного из грабителей инкассаторов "Приватбанка"

Правоохранители задержали одного из нападавших на инкассаторов "Приватбанка".

Об этом 18 ноября сообщили в управлении полиции Киевской области.

"Автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", - сообщили правоохранители.

Неподалеку от места обнаружения внедорожника было обнаружено мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя.

"Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли крупные пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег. Автомобиль, который использовали злоумышленники для преступления, изъято. При осмотре авто было обнаружено 5 кассет с деньгами", - добавили в полиции .

Деньги изъяты, они находятся в отделе полиции.

"Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которого погиб от нанесение тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был уволен за "законом Савченко", - сообщили в управлении НПУ.

Полиция устанавливает других лиц совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 186 УК "грабеж". Досудебное расследование продолжается.

фото - управление НПУ в киевской обл.

Напомним, утром 17 ноября в Ирпене двое неизвестных ограбили машину инкассаторов, похитив 1,8 млн. нгривен: воры унесли из инкассаторского авто банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.