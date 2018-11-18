У Кривому Розі до маєтку митрополита УПЦ МП прийшли з плакатами "Єфрем, забудь Москву"

У Кривому Розі під маєтком митрополита УМП МП Єфрема (в миру - Іван Кіцай) провели акцію, протестуючи проти його позиції про надання Україні томосу.

Як повідомляє "Перший Криворізький", учасники акції зібралися біля воріт маєтку Єфрема з плакатами "Кривому Рогу Українська церква", "Йди від Москви, повернися до України, Єфрем", "Єфрем, забудь Москву".

Учасники акції вважають, що священнослужитель не має жити "на широку ногу". Мешканці міста зазначають, що Кіцай "завжди їздить на дорогих авто, його рідко можна побачити серед звичайних людей, найчастіше його бачать під час помпезних відкриттів пам'ятників в компанії міського голови".

Для забезпечення порядку на місці проведення акції також були присутні правоохоронці.

Керуючий Криворізькою єпархією митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем був серед тих, хто вирішив засвідчити вірність канонічній УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм (Московський патріархат).

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