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В Кривом Роге к имению митрополита УПЦ МП пришли с плакатами "Ефрем, забудь Москву"

Воскресенье, 18 ноября 2018, 14:44
В Кривом Роге к имению митрополита УПЦ МП пришли с плакатами Ефрем, забудь Москву

В Кривом Роге под имением митрополита УМП МП Ефрема (в миру - Иван Кицай) устроили акцию, протестуя против его позиции о предоставлении Украине томоса. 

Как сообщает "Первый Криворожский", участники акции собрались у ворот имения Ефрема с плакатами "Кривому Рогу Украинская церковь", "Уйди от Москвы, вернись в Украину, Ефрем", "Ефрем, забудь Москву".

Пришедшие к дому митрополита считают, что священнослужитель не должен жить "на широкую ногу". Участники акции отмечают, что Кицай "всегда ездит на дорогих авто, его редко можно увидеть среди обычных людей, чаще всего его видят во время помпезных открытий памятников в компании городского головы". 

Для обеспечения порядка на месте проведения акции также присутствовали правоохранители.

 
 
 

Управляющий Криворожской епархией митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем был в числе тех, кто решил засвидетельствовать верность канонической УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием (Московский патриархат). 

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Темы: церковьКривой РогтомосРосcия
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