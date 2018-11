Через напад на канадського фотографа в Києві відкрито провадження

За фактом нападу на іноземного фотографа в центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія сталася у неділю поблизу Володимирського собору: о 12:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про побиття іноземця.

"Під час спілкування із правоохоронцями іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками. У результаті один із них вдарив потерпілого в обличчя, а інший - застосував газовий балончик. Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників", - зазначили в поліції.

Там додали, що за вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у неділю в центрі Києві представники праворадикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів.

Журналіст Крістофер Міллер повідомив, що канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри.

За словами Міллера, поліція під час нападу праворадикалів не лише не підтримувала учасників маршу за права трансгендерів, але й фізично усувала активістів із санкціонованого містом заходу.

Пізніше Колборн повідомив, що на нього напали двічі.

And in the what, hour it took for these tweets to load I've been assaulted twice. Great job, Kyiv. Great job.

У свою чергу посол Канади в Україні Роман Ващук закликав поліцію до ефективної та переконливої відповіді на "кримінальні й ненависницькі дії праворадикалів".

Criminal and hateful actions by far-right radicals deserve an effective and dissuasive policing response. @NPU_GOV_UA have shown they can do it at past LGBT events; they need to reassert commitment to media protection and human rights for all. https://t.co/6b4ATaW4zG