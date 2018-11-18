Через напад на канадського фотографа в Києві відкрито провадження

432 перегляди
Неділя, 18 листопада 2018, 16:34
Майкл Колборн
Фото Крістофера Міллера

За фактом нападу на іноземного фотографа в центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія сталася у неділю поблизу Володимирського собору: о 12:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про побиття іноземця.

"Під час спілкування із правоохоронцями іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками. У результаті один із них вдарив потерпілого в обличчя, а інший - застосував газовий балончик. Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників", - зазначили в поліції.

Там додали, що за вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у неділю в центрі Києві представники праворадикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів.

Журналіст Крістофер Міллер повідомив, що канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри.

За словами Міллера, поліція під час нападу праворадикалів не лише не підтримувала учасників маршу за права трансгендерів, але й фізично усувала активістів із санкціонованого містом заходу.

Пізніше Колборн повідомив, що на нього напали двічі.

У свою чергу посол Канади в Україні Роман Ващук закликав поліцію до ефективної та переконливої відповіді на "кримінальні й ненависницькі дії праворадикалів".

Українська правда
Теми: поліція Канада ЗМІ ЛГБТ
powered by lun.ua
По темі
Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів "Приватбанку" 18 листопада 2018, 13:59
Підозрюваного в наїзді на прикордонника затримано – Князєв 18 листопада 2018, 00:13
Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста 17 листопада 2018, 16:07
Усі новини
Головні новини
Через напад на канадського фотографа в Києві відкрито провадження
У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів
Янукович не прийде на суд з останнім словом: в нього "важка травма"
В УПЦ КП заявили: повідомлення про Собор 22 листопада - фейк
Усі новини
соціум

Хто такі наноінфлуенсери, та чи є вони серед нас

Відео

Кіт заспівав грузинську пісню і прославився у мережі