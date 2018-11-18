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У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів

Неділя, 18 листопада 2018, 12:26
У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів

У центрі Києві представники праворадикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів

Про це 18 листопада повідомили організатори маршу, НГО "Insight". 

Учасники маршу мали  намір оголосити вимоги від МОЗ, МВС та інших відповідальних державних установ щодо оприлюднення плану впровадження МКХ-11 в Україні, затвердження нового клінічного протоколу з медичної допомоги трансгендерним людям, а також про зняття заборони на усиновлення/удочеріння для трансгендерних людей, включення ознаки гендерної ідентичності до законодавства про протидію дискримінації та до переліку ознак, за якими прояви насильства мають розглядатися як злочини на ґрунті ненависті.

"Проведення маршу було зірване. Протягом найближчого часу опублікуємо усі подробиці", - зазначили в НГО.

Учасники маршу планували зібратися у парку біля червоного корпусу університету ім.Шевченка, однак вранці у неділю там почали свої акції праворадикали та представники релігійних громад. 

"Точка збору - метро "Університет". У центрі Києва відбуваються контракції, ми радимо вам не йти до точки збору через парк імені Шевченка", - зазначили організатори.

Однак біля входу в метро учасників маршу зустріли радикально налаштовані молодики. На місці також були присутні правоохоронці та поліція діалогу, які облаштували кордон між групами учасників. 

Канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри. 

При цьому невідомі застосували димові шашки, які кидали і  на проїжджу частину. 

Через тиск радикалів учасники "Транс*маршу" були змушені припинити акцію та спуститися до поїздів метрополітену. 

Видання "Вєсті" з місця події повідомляє, що радикали розпилили газові балончики в бік двох дівчат-учасниць акції, допомогу постраждалим надали представники "Червоного хреста".

 

У свою чергу у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що "представники інших організацій, які проводили захід у парку ім.Шевченка, намагалися влаштувати провокацію, прибувши до станції метро Університет".

"Поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили учасників. У цей час невідомий чоловік застосував газовий балончик, у результаті чого двом людям знадобилася медична допомога. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині міста", - зазначили у поліції.

Разом з тим журналіст Кристофер Міллер зазначив у своєму Твіттері, що дії правохоронців були нефаховими: "Вони заштовхали десятки активістів у метро через турнікети, не зробивши нічого, аби запобігти діям праворадикалів, які жбурляли димові шашки". 

Українська правда

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Теми: Київ
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