У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів

У центрі Києві представники праворадикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів.

Про це 18 листопада повідомили організатори маршу, НГО "Insight".

Учасники маршу мали намір оголосити вимоги від МОЗ, МВС та інших відповідальних державних установ щодо оприлюднення плану впровадження МКХ-11 в Україні, затвердження нового клінічного протоколу з медичної допомоги трансгендерним людям, а також про зняття заборони на усиновлення/удочеріння для трансгендерних людей, включення ознаки гендерної ідентичності до законодавства про протидію дискримінації та до переліку ознак, за якими прояви насильства мають розглядатися як злочини на ґрунті ненависті.

"Проведення маршу було зірване. Протягом найближчого часу опублікуємо усі подробиці", - зазначили в НГО.

Учасники маршу планували зібратися у парку біля червоного корпусу університету ім.Шевченка, однак вранці у неділю там почали свої акції праворадикали та представники релігійних громад.

"Точка збору - метро "Університет". У центрі Києва відбуваються контракції, ми радимо вам не йти до точки збору через парк імені Шевченка", - зазначили організатори.

The usual crew of far-rightists and religious folk protesting before #transmarchukraine #трансмарш2018 pic.twitter.com/RAllQcUraZ — Michael Colborne (@ColborneMichael) November 18, 2018

Однак біля входу в метро учасників маршу зустріли радикально налаштовані молодики. На місці також були присутні правоохоронці та поліція діалогу, які облаштували кордон між групами учасників.

Канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 18, 2018

And in the what, hour it took for these tweets to load I've been assaulted twice. Great job, Kyiv. Great job. — Michael Colborne (@ColborneMichael) November 18, 2018

При цьому невідомі застосували димові шашки, які кидали і на проїжджу частину.

Now inside the (relocated) cordon, with far-right kids gathered outside it (and a few smoke bombs) pic.twitter.com/EiB5bfzg3Z — Michael Colborne (@ColborneMichael) November 18, 2018

Через тиск радикалів учасники "Транс*маршу" були змушені припинити акцію та спуститися до поїздів метрополітену.

Видання "Вєсті" з місця події повідомляє, що радикали розпилили газові балончики в бік двох дівчат-учасниць акції, допомогу постраждалим надали представники "Червоного хреста".

And now the marchers, thanks to the presence of the far right,have been forced down into the metro, being shouted at from beyond the cordon pic.twitter.com/0oAaKheNCk — Michael Colborne (@ColborneMichael) November 18, 2018

And now two girls have, so far as I can tell, been attacked by far-rightists (ran down here by Universitet screaming for help) and being taunted by far right as they get medical attention pic.twitter.com/bsmgqnp8Wy — Michael Colborne (@ColborneMichael) November 18, 2018

У свою чергу у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що "представники інших організацій, які проводили захід у парку ім.Шевченка, намагалися влаштувати провокацію, прибувши до станції метро Університет".

"Поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили учасників. У цей час невідомий чоловік застосував газовий балончик, у результаті чого двом людям знадобилася медична допомога. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині міста", - зазначили у поліції.

Разом з тим журналіст Кристофер Міллер зазначив у своєму Твіттері, що дії правохоронців були нефаховими: "Вони заштовхали десятки активістів у метро через турнікети, не зробивши нічого, аби запобігти діям праворадикалів, які жбурляли димові шашки".