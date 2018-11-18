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Из-за нападения на канадского фотографа в Киеве открыто производство

Воскресенье, 18 ноября 2018, 15:34
Майкл Колборн
Фото Кристофера Миллера

По факту нападения на иностранного фотографа в центре Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось в воскресенье у Владимирского собора: в 12:45 на линию 102 поступило сообщение об избиении иностранца.

"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - отметили в полиции.

Там добавили, что за совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, в воскресенье в центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.

Журналист Кристофер Миллер сообщил, что канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки.

По словам Миллера, полиция во время нападения праворадикалов не только не поддерживала участников марша за права трансгендеров, но и физически устраняла активистов из санкционированного городом мероприятия.

Позже Колборн сообщил, что на него напали дважды.

В свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук призвал полицию к эффективному и убедительному ответу на "криминальные и ненавистнические действия праворадикалов".

Украинская правда
Темы: полицияКанадаСМИЛГБТ
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