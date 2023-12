Из-за нападения на канадского фотографа в Киеве открыто производство

По факту нападения на иностранного фотографа в центре Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось в воскресенье у Владимирского собора: в 12:45 на линию 102 поступило сообщение об избиении иностранца.

"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - отметили в полиции.

Там добавили, что за совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, в воскресенье в центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.

Журналист Кристофер Миллер сообщил, что канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки.

По словам Миллера, полиция во время нападения праворадикалов не только не поддерживала участников марша за права трансгендеров, но и физически устраняла активистов из санкционированного городом мероприятия.

Позже Колборн сообщил, что на него напали дважды.

And in the what, hour it took for these tweets to load I've been assaulted twice. Great job, Kyiv. Great job.

В свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук призвал полицию к эффективному и убедительному ответу на "криминальные и ненавистнические действия праворадикалов".

Criminal and hateful actions by far-right radicals deserve an effective and dissuasive policing response. @NPU_GOV_UA have shown they can do it at past LGBT events; they need to reassert commitment to media protection and human rights for all. https://t.co/6b4ATaW4zG