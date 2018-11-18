Гройсману не подобається "показуха" в боротьбі з корупцією

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Неділя, 18 листопада 2018, 19:33

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що вибіркове правосуддя і показуха в системі боротьби з корупцією підриває довіру до антикорупційної інфраструктури.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "ВІТА", повідомляє прес-служба уряду.

За словами Гройсмана, уряд зробив немало, аби суттєво звузити саму природу корупції – шляхом запровадження прозорої системи повернення ПДВ, запровадження механізмів децентралізації, широкого використання системи ProZORRO.

"Ми вбиваємо схеми на митниці, проводимо реформу державної служби. Зараз важливо аби запрацював Антикорупційний суд, були реальні вироки. Але я проти вибіркового правосуддя. Я проти того, коли не карають за злочин, а визначають жертву, потім придумують злочин. Ця показуха підриває довіру до всієї системи. Важливо, аби антикорупційна інфраструктура почала працювати і повертати довіру громадян", - сказав він.

Українська правда
Теми: Гройсман корупція
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